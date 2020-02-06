За три дня в Свердловской области пневмонией заболели 565 человек

В Свердловской области растет число подхвативших ОРВИ. Всего за три дня, с 3 по 5 февраля, в регионе зарегистрировано 26 815 случаев заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями. «Это выше аналогичного периода прошлой недели на 31 % и на 16 % ниже такого же периода прошлого года. В Екатеринбурге за эти три дня зарегистрировано 11726 случаев заболевания ОРВИ, показатель заболеваемости выше прошлой недели на 24%», – сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Там также уточнили, что за первую половину этой недели предварительный диагноз «пневмония» поставили 565 пациентам.

В ведомстве добавили, что у 19 граждан, вернувшихся из Китая, у которых течение 14 дней после приезда проявились симптомы ОРВИ, не выявлено коронавируса. У каждого из этих 19 человек брали пробы, результаты отрицательные.

Екатеринбург, Елена Сычева

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