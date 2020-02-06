На Урале будут добывать медь из кирпичей с помощью отечественного прибора

В Кировграде на обогатительной фабрике филиала «Производство полиметаллов» АО «Уралэлектромедь» установили новую отсадочную машину. Она будет извлекать металлы из огнеупорной массы футеровок печей (выломок). Новый агрегат произведен в России, он мощнее существующего аналога на 20%.

Ежегодно в АО «Уралэлектромедь» образуется около 5 200 тонн отработанного футеровочного кирпича после демонтажа огнеупорной кладки при капитальном ремонте плавильных печей. Отсадочная машина позволяет извлекать полезные компоненты гравитационным способом: внутри агрегата происходит разделение фракций по плотности и крупности. Тяжелая медь – оседает, а легкая фракция – кирпич – поднимается вверх.

«Первые испытания машины успешно проведены. Агрегат увеличил месячную норму переработки выломок на 10%, а также повысил качество гравитационного концентрата. В месяц планируется перерабатывать порядка 500 тонн сырья», – отметил начальник обогатительной фабрики филиала Олег Поляков.

Екатеринбург, Елена Сычева

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