В свердловском управлении ЗАГСа рассказали, какие пары чаще разводятся

В Свердловской области по итогам 2019 года на каждые 10 браков пришлось 7 разводов. Это выше, чем в целом по России и с каждым годом цифра растет. В 2018 году показатель разводов составлял 66 %, в 2017 – 60 %.

Самые хрупкие браки те, которым меньше пяти лет, – в общей статистике разводов таких пар 33,9 %, но первый год брака большинство преодолевает успешно – только 4,5 % разводов. На 6-10 лет совместной жизни приходится 27,1 % разводов, довольно много разводов и среди пар, отметивших хрустальную свадьбу (15 лет), – 21,1 %. Чаще всего разводятся по суду, почти 70 %, чуть менее одной трети экс-супругов расстались по заявлению, в 1,3 % случаях речь идет о разводе с осужденными. К слову, в 10 % случаев пары, которые уже подали заявление о разводе, успевают передумать до того, как их брак расторгнут.

На фоне роста числа разводов в регионе упало количество зарегистрированных браков. Но в управлении ЗАГСа по Свердловской области отмечают положительную тенденцию – стало меньше ранних браков. В прошлом году несовершеннолетних женихов было 11, а в 2018 году – 28. В 2018 году 176 девушек до 18 лет вышли замуж, а в прошлом году – 139.

Средний возраст вступления в брак повышается, и женщины, и мужчины чаще всего женятся, когда им 25-35 лет. А дальше статистика расходится: вторым по популярности возрастом для свадьбы у девушек стали 18-24 года, а у мужчин – более 35 лет. «У молодежи происходит изменение в шкале ценностей. Они нацелены на получение качественного образования, профессии, получение материальных благ: покупку квартиры, машины. По различным опросам уровень притязаний молодежи высокий. По их мнению, семья, дети, ведут к ограничениям, поэтому сначала надо окончить вуз и сделать карьеру ", – объяснила повышение возраста молодоженов заместитель начальника регионального управления ЗАГС Наталья Храмова.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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