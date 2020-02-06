Строители на месяц закроют улицу Войкова на Эльмаше

С 20 февраля закрывается движение транспорта по улице Войкова в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. Ограничения вводятся из-за строительства водопровода. Подрядчиком работ выступает ООО «Строительно-Монтажное Предприятие-13».

Дорога будет закрыта от дома № 6 улицы Войкова до улицы Стачек. Работы продлятся до 20 марта 2020 года.

«Предприятие просит граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам и предлагает для объезда закрытого участка передвигаться по улицам Стачек – Красных командиров – Войкова и проспекту Космонавтов», – сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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