Туроператор заплатит клиентке 105 тысяч за то, что не купил билет на самолет ее дочке

Свердловский облсуд вынес решение, по которому ООО «Туроператор Интурист» заплатит своей клиентке 105 тысяч рублей за несостоявшийся семейный отдых в Турции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе облсуда, в июне прошлого года семья екатеринбуржцев с двумя детьми запланировала отпуск в Турции. Мать семейства купила путевки в Анталию, заплатив за них 99 900 рублей. Однако при вылете из аэропорта «Кольцово» выяснилось, что авиабилет для их годовалой дочки не оформлен. На рейс их не пустили. Всему семейству пришлось вернуться домой, распаковать чемоданы и начать процесс возврата денег за неудавшийся отпуск. Попытки решить вопрос в досудебном порядке ни к чему не привели, и мать ребенка подала иск в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга к ООО «НТК Интурист».

Суд первой инстанции привлек к участию в деле в качестве соответчика ООО «Туроператор Интурист», так как именно оно формировало туристический продукт и допустило ошибку, а ООО «НТК Интурист» действовало как агент на основании агентского договора. Уже в ходе рассмотрения дела в суде туроператор вернул женщине уплаченную за поездку сумму, в связи с чем истица уточнила исковые требования и просила суд взыскать с ответчика еще и неустойку, компенсацию морального вреда, штраф и оплату услуг представителя в размере 15 тысяч рублей. Решением районного суда с ООО «Туроператор Интурист» взысканы неустойка в размере 50 тысяч рублей, компенсация морального вреда – 10 тысяч рублей, 30 тысяч рублей штрафа и расходы на представителя – 15 тысяч рублей. Всего 105 тысяч рублей. Но женщина не согласилась с решением суда первой инстанции и подала апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Она посчитала, что надлежащим ответчиком по делу является все-таки ООО «НТК Интурист», также ее не устроила сумма неустойки. Но облсуд оставил первое решение в силе.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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