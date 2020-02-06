Молодоженов Свердловской области больше не привлекают красивые даты

Уральцы перестали массово выбирать красивые даты с симметричными числами, чтобы заключить брак.

Как рассказала сегодня на пресс-конференции заместитель начальника Управления ЗАГС Свердловской области Наталья Храмова, 2 февраля свои отношения официально оформили 12 пар – но красивая дата 02.02.2020 выпала на воскресенье, работал только ЗАГС Ленинского района Екатеринбурга.

Следующая красивая дата – 20.02.2020 выпадает на четверг. Ожидается, что свадьбу сыграют 132 пары, из них 35 распишут в Железнодорожном районе Екатеринбурга, 18 – в Кировском, 22 – в Орджоникидзевском, 9 – в Октябрьском и по две пары в Ленинском и Чкаловском.

Больший ажиотаж вызвал День святого Валентина – подано 372 заявления, годом ранее такую дату выбрали 125 пар, но в прошлом году это был четверг, а в этом День всех влюбленных выпал на пятницу.

Что касается Екатеринбурга, то рекордсменом по числу свадеб может стать День города. Жители столицы региона традиционно любят эту дату, в этом году праздник выпадет на 15 августа. И уже подано 80 заявлений.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 06.02.20

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