Екатеринбуржец получил 1,5 года колонии за избиение престарелого отца-инвалида

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор 48-летнему Николаю Боярских, который избивал своего пожилого отца и угрожал ему убийством. История стала известна после того, как о семейном конфликте написали журналисты. Со слов 80-летнего мужчины, сын бил его, чтобы заполучить трехкомнатную квартиру в доме по улице Черепанова. У пострадавшего – инвалидность первой группы по зрению.

В уголовном деле Боярских два преступных эпизода. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, 23 июня 2019 года около 17 часов подсудимый поссорился с отцом и умышленно дважды ударил его головой в лицо, после чего прижал старика к стене и нанес ему по лицу еще не менее шести ударов кулаками. Когда пенсионер упал, он ударился о дверной косяк, и сын добивал лежащего отца ногами. У престарелого мужчины были зафиксированы перелом шести ребер и ссадины теменно-затылочной области головы. Эксперты расценили эти повреждения как вред здоровью средней тяжести.

Второй эпизод случился 9 сентября того же года, вечером. Подсудимый, угрожая убийством, снова избил отца. Согласно заключению эксперта, у пенсионера были сломаны верхняя челюсть, нос и глазничная пластина.

Боярских было предъявлено обвинение по двум статьям – ч. 2 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Подсудимый своей вины не признал. Суд приговорил его к 1 году и 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 06.02.20

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