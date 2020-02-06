54-этажный «Высоцкий» эвакуировали из-за ЧП на минус первом этаже

Сегодня под конец рабочего дня из 54-этажного бизнес-центра «Высоцкий» эвакуировали сотрудников.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, причиной стало короткое замыкание на минус первом этаже. К счастью, обошлось без последующего возгорания. Тем не менее, к небоскребу съехались несколько пожарных машин.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 06.02.20

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