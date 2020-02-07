Хозяйку 20 кошек через суд заставили привести квартиру в порядок

Жительницу Екатеринбурга через суд обязали привести в порядок квартиру, в которой она держала около 20 кошек.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП по Свердловской области, навести порядок и чистоту любительнице кошек помогли брат и судебные приставы. Ранее с иском в Кировский районный суд обратилась мэрия. Женщина держала в квартире в Пионерском поселке порядка 15-20 кошек, и администрация потребовала обеспечить очистку квартиры от мусора и следов жизнедеятельности домашних животных.

Судебный пристав-исполнитель убедился, что решение суда исполнено. Животные, по словам брата женщины, отправлены в приют. Сейчас в квартире осталось только две кошки.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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