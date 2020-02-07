Депутат Альшевских «ошарашен» новостью об аресте своего брата

Депутат Госдумы из фракции «Единая Россия» Андрей Альшевских написал в соцсети, что «ошарашен» новостью об аресте его брата по обвинению в уголовном преступлении.

«Ошарашен новостью о брате. Мы все взрослые люди. Каждый несет ответственность за свои решения и поступки», – написал депутат в соцсети. На телефонные звонки корреспондента «Нового Дня» он не ответил.

Ранее издание Znak.com со ссылкой на свой источник сообщило, что Владимира Альшевских арестовали по подозрению в краже. Брат депутата может быть членом так называемом банды слесарей, вскрывавшей банковские сейфы в Москве.

Политтехнолог Алексей Швайгерт считает, что вся эта ситуация может повредить Андрею Альшевских во время предвыборной кампании 2021 года. «Неважно, есть ли уже сейчас интересант, или его пока нет, но налицо факт, очень неприятный для депутата. Проблемы с ближним кругом всегда отражаются на политике. Вспомните, как было с Киневым – судили за расчленение бабушки его, а отразилось это немедленно на господине Ройзмане», – прокомментировал он.

Москва, Екатеринбург, Евгения Вирачева

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