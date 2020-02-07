«Уральские авиалинии» запустили акцию «Билеты в лето»

Авиакомпания «Уральские авиалинии» объявила о начале традиционной распродажи билетов на летние направления. С 7 по 23 февраля на сайте УА можно купить билеты на самые популярные российские и заграничные курорты со скидкой до 40%. Период вылетов – с 10 февраля по 31 октября. В компании предупредили, что количество билетов в рамках акции ограничено и не гарантируется на каждом рейсе.

Участники программы лояльности авиакомпании «Крылья» с 7 по 9 февраля могут получить дополнительную скидку на билеты. Для этого необходимо авторизоваться в личном кабинете. Полный список направлений летней распродажи можно посмотреть на сайте uralairlines.com.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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