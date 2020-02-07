В Свердловском облсуде вынесли решение по делу о драке семилетнего мальчика с девятилетней девочкой

Свердловский облсуд разбирался в истории о побоях – героями драки были два школьника, семилетний мальчик ударил девочку по голове кулаком и шапкой. Мама пострадавшей отсудила около 30 тысяч рублей, но родители «дебошира» подали апелляцию.

Драка, из-за которой родители разбирались в судах двух инстанций, произошла в Новоасбесте в декабре 2018 года. Семилетний Алексей (имена детей изменены) днем на улице трижды стукнул по голове девятилетнюю Юлию, а затем ударил шапкой по лицу. Дома девочка пожаловалась на головную боль, врач поставил диагноз «сотрясение головного мозга». Медики сообщили о случившемся в полицию.

Формально школьник совершил правонарушение, предусмотренное ст. 6.1.1 КоАП РФ «Побои». Но возраста административной и уголовной ответственности он не достиг, в возбуждении дела отказали. Мама Юлии подала иск в Пригородный районный суд, она просила взыскать с родителей мальчика материальный ущерб в виде расходов на лечение – 2 231 рубль, утраченного заработка – 21 667 рублей, проезда в медучреждение – 518 рублей и компенсацию морального вреда. Экспертизой, назначенной судом, диагноз «закрытая черепно-мозговая травма в виде сотрясения головного мозга» подтвержден не был. Но, решил суд, это вовсе не значит, что Алексей не виноват в причинении вреда здоровью девочки. Требования удовлетворили частично: взыскали компенсацию морального вреда в 5 тысяч рублей, а в пользу ее мамы материальный ущерб в размере 24 416 рублей.

Но родители Алексея не согласились с этим и подали апелляцию в Свердловском областном суде, они посчитали, что нет оснований для взыскания утраченного заработка, да и принимать препараты, купленные в аптеке, не было необходимости. Но судебная коллегия доводы посчитала необоснованными. Решение Пригородного районного суда сохранили в силе.

Екатеринбург, Елена Иванова

Екатеринбург. Другие новости 07.02.20

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