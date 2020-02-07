«Лыжню России» около карантинного санатория отменили

Власти Екатеринбурга отменили маршрут «Лыжни России» у стадиона «Калининец», который находится рядом с санаторием «Бодрость».

«По решению администрации Орджоникидзевского района, главной площадкой «Лыжни России – 2020» в Орджоникидзевском районе станет лыжная база «Уралмаш» – расположенная на улице Бакинских Комиссаров, 13. Ранее запланированный забег на трассе СОК «Калининец» не состоится по техническим и организационным причинам», – сообщили в пресс-службе администрации города, не поясняя, в чем суть этих причин.

Сегодня утром, когда стало известно, что санаторий «Бодрость» станет местом карантина для граждан Китая, в мэрии заявляли, что забег лыжников на «Калининце» отменять не будут. В чем причина перемены решения, неизвестно. Как уточнил глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко, в субботу СК «Калининец» будет полностью закрыт для посещения.

Екатеринбург, Елена Иванова

Екатеринбург. Другие новости 07.02.20

К санаторию «Бодрость» подъехали автобусы с китайцами. / Гостям санатория «Бодрость» пообещали вернуть деньги за незаконченное лечение. / Квартирники, гонки и театральные эксперименты – Weekend в Екатеринбурге (18+). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»