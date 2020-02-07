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Пятница, 7 февраля 2020, 13:28 мск

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В епархии объяснили, почему не восстанавливают десятки храмов

Протоиерей Максим Миняйло объяснил плачевное состояние некоторых храмов Екатеринбургской епархии недостатком средств на их восстановление.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», он рассказал об этом после пресс-конференции, посвященной юбилею епархии.

«Государство принимает бюджет на следующий год в предыдущем году, – пояснил он, – а наши общины сколько соберут, столько и соберут, это только в конце года станет понятно». Он рассказал, что епархия переживала по поводу восстановления храма на ВИЗе, но нашлись меценаты, и потихоньку и купол, и колокола установили. «Через год он будет уже во всей красе», – пообещал отец Максим.

Он также рассказал, что на Храм-на-Крови епархия ежегодно тратит достаточно крупные суммы, так будет и в этом году. Продолжится и реставрация храмовых комплексов в Верхотурье, но это уже другой источник финансирования, потому что там – объект культурного наследия федерального значения, о котором заботится государство.

Что же касается строительства храма святой Екатерины, то информацией о дате начала строительства отец Максим не располагает. «Насколько мне известно, еще идут проектные работы», – сказал он.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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