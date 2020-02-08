С сегодняшнего дня маршрут автобуса № 052 продлили до Краснолесья.

«С 8 февраля 2020 года движения автобусов по маршруту № 052 будет продлено до конечного пункта «Полесье». Автобусы маршрута № 052 начнут ходить от конечного пункта «Полесье» к конечному пункту «Авангард» по улицам Академика Вонсовского – Амундсена и далее по существующему маршруту», – сообщали накануне в администрации Екатеринбурга.

Сегодня местные жители подтвердили – автобус уже проходит по улице Вонсовского. «На Вонсовского-Чкалова раньше был тупик, а теперь там три больших комплекса построили. И решили пустить автобусы для жителей Полесья-2 и Балтийского-2», – рассказала жительница микрорайона.

Екатеринбург, Елена Иванова

Екатеринбург. Другие новости 08.02.20

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