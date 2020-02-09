В Свердловскую область пришло похолодание

В Свердловскую область вернулась зима. В столице регионе с утра было ниже 20 градусов, но ощущалось как -27.

Синоптики обещают скорое потепление. Согласно прогнозу ФГБУ «Уральское УГМС», в Екатеринбурге сегодня днем будет -13…-15, завтра температура повысится до -8…-10, возможен снег, а во вторник вернется к привычным для этой зимы -2…-4.

В целом по области ожидаются ночные заморозки, синоптики прогнозируют -17…-22, при прояснении до -27, но днем также будет теплеть: уже завтра -6…-11, в низинах до -15, ко вторнику -1…-6 градусов.

Екатеринбург, Елена Иванова

Екатеринбург. Другие новости 08.02.20

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