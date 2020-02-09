На Кольцовском тракте такси влетело в грузовик: две погибли (ФОТО)

Сегодня утром на Кольцовском тракте случилось смертельное ДТП.

Автомобиль «Яндекс.Такси» врезался в МАЗ – грузовик ехал перед легковушкой в ту же сторону.

В результате аварии погиб водитель такси, мужчина 1990 года рождения, также скончалась его пассажирка, женщина 1965 года рождения. Причины аварии устанавливаются.

Екатеринбург, Елена Иванова

Екатеринбург. Другие новости 09.02.20

В Свердловскую область пришло похолодание. / Карантин для китайцев, иностранный заговор от Росселя и школьные проблемы: итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО). / Маршрут автобуса 052 продлили до Краснолесья. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»