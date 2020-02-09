В Екатеринбурге неизвестные в медицинских масках ворвались в квартиру и избили мужчину

В микрорайоне Европейском в Екатеринбурге толпа мужчин в медицинских масках ворвалась в квартиру. Неизвестные избили одного из находящихся там мужчин.

«По данному факту проводится проверка, в рамках которой сотрудники полиции устанавливают возможных очевидцев инцидента, личности злоумышленников. Пострадавший направлен на прохождение судебно-медицинского освидетельствования для установления тяжести причиненного вреда здоровью», – сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

«Отдыхали дома, приехала сестра мужа с парнем, к нам в дверь постучали, мы по глупости открыли. В квартиру ворвались 10-15 человек в медицинских масках, на вид люди нерусские, избили мужчин и сбежали», – рассказала E1.ru Анна, в квартиру которой ворвались неизвестные. У ее мужа, возможно, сломаны нос, челюсть и ребра. По мнению женщины, нападение было случайным, люди в масках ошиблись квартирой. Она написала заявление в полицию.

Екатеринбург, Елена Иванова

Екатеринбург. Другие новости 09.02.20

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