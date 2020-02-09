У «Радуга-парка» КамАЗ оборвал трамвайные провода

В Екатеринбурге близ перекрестка Волгоградская – Репина сегодня днем КамАЗ оборвал трамвайные провода – вагоны встали в оба направления по Волгоградской, не работают светофоры.

Кроме того, грузовик зацепил и провода Горсвета, что усложняет восстановительные работы. В ТТУ «Новому Дню» рассказали, что пока даже приблизительно невозможно сказать, когда последствия аварии устранят – фронт работ очень большой. «Несколько часов простоят, точнее не могу сказать, восстанавливать будут долго, повреждены провода в обе стороны», – отметили в диспетчерской.

Отметим, из-за неработающих светофоров автомобильное движение близ «Радуга-парка» затруднено.

Екатеринбург, Елена Иванова

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