В Екатеринбурге пропала 78-летняя бабушка (ФОТО)

Жителей Екатеринбурга просят помочь с поисками 78-летней пенсионерки. Кострикова Зинаида Митрофановна пропала сегодня, 9 февраля, около полудня. Она вышла из ТЦ «Аида» и пошла по Блюхера в сторону центра.

Где сейчас пенсионерка, родственники не знают. У пропавшей могут быть расстройства ориентации на местности и в общении с людьми.

Родственники сообщили о пропаже в полицию, поисками занимается отряд «Лиза Алерт».

Бабушка была одета в фиолетовый пуховик, черные классические брюки, черные сапоги. Из особых примет – ходит на подсогнутых в коленях ногах.

Екатеринбург, Елена Иванова

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