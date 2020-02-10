Гаишники гнались за пьяным водителем почти 90 километров

Сотрудникам ГИБДД пришлось пуститься в погоню за пьяным автомобилистом – ему удалось проехать 90 километров, прежде чем его задержали гаишники. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Госавтоинспекции, инспекторы ДПС обратили внимание на мужчину, который сел за руль Mitsubisi возле круглосуточного магазина в Невьянске. Они решили проверить у водителя документы, но тот останавливаться не стал – и поехал в сторону Екатеринбурга. Началась погоня.

«Уже на границе с Екатеринбургом к преследованию автомобиля подключились сотрудники полиции уральской столицы. Несколькими экипажами ГИБДД удалось блокировать автомобиль нарушителя. Он остановился на перекрестке улицы Донбасской и бульвара Культуры», – сообщили в ГИБДД региона.

Таким образом, автомобилист проехал почти 90 километров, прежде чем его задержали. Оказалось, за рулем был 24-летний житель Невьянска, у него были признаки алкогольного опьянения, от медосвидетельствования он отказался. «С 2013 года гражданин уже дважды привлекался к административной ответственности за аналогичные нарушения ПДД. В 2017-м задержанный был осужден по статье 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Тогда решением суда в отношении водителя была применена мера пресечения в виде 250 часов исправительных работ и лишение права управления транспортными средствами на срок два года. В этот раз молодой человек управлял транспортным средством без водительского удостоверения, так как после истечения срока лишения он его не получил. Сам водитель ничего пояснить не смог», – добавили в пресс-службе Госавтоинспекции.

В отношении 24-летнего водителя было возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ за управление транспортным средством без водительского удостоверения. Задержанный был доставлен в отдел полиции № 15 УМВД России по Екатеринбургу, решается вопрос о возбуждении в отношении водителя уголовного дела по статье 264.1 УК РФ.

Добавим, что всего за три дня (с вечера пятницы по утро понедельника) в ходе сплошных проверок в Свердловской области были задержаны 230 водителей, допустивших грубые нарушения ПДД. Из них 115 водителей, управлявших машинами в нетрезвом состоянии, 33 из которых отказались от прохождения освидетельствования, еще 12 ранее уже привлекались к административной ответственности за управление транспортным средством в пьяном виде, и теперь им грозит уголовная ответственность. Еще 115 человек сели за руль, не имея водительских прав, 20 из них были водительских удостоверений за грубые нарушения ПДД, еще 95 – никогда не получали прав.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 10.02.20

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