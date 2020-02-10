В Екатеринбург везут икону, побеждающую рак

В Екатеринбург сегодня доставят икону Божией матери «Всецарица» из Свято-Троицкого Всецарицинского мужского монастыря села Тарасково, сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии. До 12 февраля она будет находиться в Храме-на-Крови.

Икону считают чудотворной – верующие молятся перед ней об излечении от рака. В 2004 году в Московский патриархат были переданы данные из Екатеринбурга о случаях излечения от онкологических заболеваний вместе с медзаключениями. На основании этого икона из Тарасково была включена в число местночтимых по благословлению патриарха Алексия II.

Список, который привезут в Екатеринбург, сделан с иконы «Всецарица» XVII века, которая хранится в монастыре Ватопед на Афоне.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 10.02.20

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