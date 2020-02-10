Губернатор Куйвашев заявил, что не берет денег с тех, про кого пишет в инстаграме

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что не берет денег с предпринимателей, про которых рассказывает на своей странице в инстаграме.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после того, как Куйвашев поделился с подписчиками своими позитивными впечатлениями от одной кондитерской, в комментариях люди немедленно заинтересовались – сколько стоит реклама «от губернатора».

«Отвечу всем и сразу: во-первых, это не реклама, а во-вторых, я, разумеется, делаю все совершенно бесплатно. Давайте вместе восхищаться талантливыми земляками», – написал Куйвашев.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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