На Среднем Урале начали вести регистр кесаревых сечений в режиме онлайн

Уникальный регистр кесаревых сечений запущен на территории Свердловской области.

Как сообщает пресс-служба федерального Минздрава, запуск регистра и фиксирование протокола операции в единой системе позволит четко видеть картину и при повторном наступлении беременности, при необходимости, проводить анализ и определять дальнейшую тактику ведения беременности и родов, чтобы сохранить здоровье матери и будущего ребенка.

Ежедневно на территории Свердловской области проходит порядка 150 родов из них, в среднем, 30% с помощью кесарева сечения.

Благодаря запуску новой системы карточка на каждую пациентку будет собираться в режиме онлайн, а множество фильтров позволит получить необходимую информацию в кратчайшие сроки.

«Сама операция кесарева сечения не сложная, и имеет четкий алгоритм действий, но, к сожалению, осложнения могут возникнуть в послеоперационном периоде. Именно в этом случае, собранная в одном месте информация о проведенном вмешательстве позволит учесть все нюансы и правильно среагировать специалисту в будущем», – рассказал заведующий приемным отделением Областного перинатального центра Николай Анкудинов.

Екатеринбург, Елена Васильева

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