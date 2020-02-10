Дипломаты отмечают профессиональный праздник

Сегодня, 10 февраля, российские дипломаты отмечают свой профессиональный праздник. Напомним, в Екатеринбурге работает представительство Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Кроме того, в уральской столице действуют генеральные консульства Франции, Германии, США, Великобритании, Венгрии, Чехии, КНР, Азербайджана, Киргизии, Кипра, Таджикистана, Вьетнама, Узбекистана. Открыто отделение посольства Белоруссии, а также консульства Болгарии и Украины.

В Екатеринбурге работают почетные консульства: почетный генеральный консул Индии Андрей Симановский, почетный консул Австрии Андрей Козицын, почетный консул Люксембурга Владимир Евтушенков, почетный консул Венгрии Владимир Кузюшин, почетный консул Конго Сергей Гильварг, почетный консул Италии Роберто Д'Агостино, почетный консул Испании Франсиско де Борха Родригес Пантоха де Ори, почетный консул Монголии Владимир Воротников, почетный консул Словакии Александр Петров, почетный консул Словении Владислав Давыдов, почетный консул Туреции Сергей Трофимов, почетный консул Армении Нарек Спартакян.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 10.02.20

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