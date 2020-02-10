В Екатеринбург доставили 4 детей-сирот, вывезенных из Сирии (ФОТО)

В Екатеринбург сегодня прилетели четыре ребенка, это сироты, которые в последние годы жили в Сирийской Республике. Родители детей погибли, а на Урале у них живет бабушка. Еще двоих сирот вывезти из Сирии пока не удается – не решены вопросы с гражданством.

Сначала двух братьев и двух сестер вывезли из Сирии спецбортом Министерства обороны в Москву. А сегодня ночью дети прилетели в Кольцово, где их встречала родная бабушка. Родители в этой семье погибли около года назад. И долгие месяцы шестеро детей-сирот жили в лагере для беженцев. Двоих детей вывезти из Сирии пока не получилось.

«Сегодня вернулись четверо ребят – братья и сестры. Еще двое детей из этой семьи остались на территории Сирии, так как они были рождены на ее территории. Продолжается работа по установлению их гражданства. Те ребята, которые прилетели сегодня, – граждане Российской Федерации», – рассказал уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.

Даже для вывоза российских детей на родину потребовалось вмешательство множества ведомств. Сейчас омбудсмен, правительство области, министерство соцполитики будут решать – как доставить в Екатеринбург еще двоих сирот.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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