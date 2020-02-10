От дошкольников до ученых: как в Академическом прошла «Лыжня России» (ФОТО, ВИДЕО)

В Преображенском парке Академического района Екатеринбурга прошла массовая гонка «Лыжня России». В этом году здесь собрались более полутора тысяч участников, и впервые на старт вышли самые юные горожане – дети до шести лет. Академический скоро станет восьмым районом города, уже сейчас в лыжном забеге, как и в других массовых мероприятиях, участие принимают жители Мичуринского и Широкой Речки – территорий, которые войдут в состав района.

«Лыжня России» в Академическом

«Там парк, тут парк, инвентарь, пространство – много возможностей для спорта очень близко. У нас беговой клуб, мы постоянно участвуем в стартах, тренируемся, поддерживаем здоровый образ жизни», – рассказал один из участников гонки.

Первыми в лыжном забеге стартовали профессиональные спортсмены. Затем – дошкольники, самым маленьким из них бежать помогали родители. После бежали школьники в трех возрастных группах, а затем на двухкилометровку выехали все желающие жители района. Для них этот лыжный забег – не столько спортивное соревнование, сколько веселый праздник и возможность пообщаться с соседями, тем более что парк находится в пешей доступности для всего района, а жителям кварталов Преображенский и Близкий вообще достаточно просто выйти из дома.

«Мы пришли поддержать коллег и пробежаться сами, поучаствовать в празднике. Тем более сегодня еще и День науки», – рассказали Алексей и Ольга, сотрудники УрО РАН.

«Успешное проведение на площадке Академического такого массового мероприятия, как «Лыжня России», еще раз показывает, что условия и возможности для занятий спортом, которые здесь создаются, очень востребованы. Мы рады, что жители района активны, позитивны и с удовольствием занимаются спортом. Думаю, что Академический, который в ближайшее время станет восьмым районом Екатеринбурга, смело может претендовать на статус самого спортивного района города. Уже сейчас в районе множество спортивных площадок, которые, наверное, только ночью пустуют, – стадионы, корты, workout-площадки во дворах, велодорожки и, конечно, Преображенский парк, где проводятся большие массовые мероприятия. А Дворец дзюдо и Академия тенниса, которые строятся в настоящее время, пополнят спортивную инфраструктуру района, позволят проводить крупные спортивные мероприятия и, конечно, будут доступны жителям», – отметил гендиректор АО «Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» Виктор Кривошеин.

По мнению депутата законодательного собрания региона Виктора Маслакова, Академический все больше становится центром притяжения для соседних районов города, задает моду на здоровый образ жизни. «Очень рад, что с сегодняшнего дня у нас появилась новая традиция. Участие в лыжной гонке принимают те, кто не только живет, но и работает на территории района, – сотрудники Уральского отделения РАН. Я горжусь нашим районом и его активными жителями!» – отметил Маслаков, который более 10 лет назад начинал строительство Академического, будучи первым руководителем компании-застройщика.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Александр Саливанчук, Антон Отман

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