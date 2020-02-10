Уральца будут судить за убийство жены на глазах у сына

В Ирбите будут судить 38-летнего местного жителя, который застрелил жену на глазах их общего ребенка, а потом пытался покончить с собой.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКР по Свердловской области, еще до совершения преступления обвиняемый как минимум один раз угрожал супруге убийством, целясь в нее из ружья. После этого пара развелась, но 26 февраля 2019 года пьяный экс-супруг пришел к своей бывшей домой и застрелил ее на глазах их 13-летнего сына. У подростка развилось посттравматическое стрессовое расстройство, квалифицируемое как тяжкий вред здоровью.

Начальник пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых добавил, что мужчина и женщина, о которых идёт речь, до трагической развязки неоднократно расходились и снова сходились. Мужчина работал на севере вахтовым методом, и подолгу не находился дома. «Возможно, бывший супруг узнал, что у его спутницы жизни кто-то появился, и произошёл всплеск ревности по печально известному принципу «Так не доставайся же ты никому!», – рассказал полковник Горелых. Осознав, что он совершил, мужчина пытался покончить с собой, но врачи спасли его для суда.

Ирбит, Елена Владимирова

Ирбит. Другие новости 10.02.20

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