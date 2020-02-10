Карантин на Урале: закрыты 245 детсадовских групп и 303 класса

В Свердловской области за прошлую неделю зарегистрировано 43,5 тысячи случаев ОРВИ. Это почти на четверть выше, чем неделей ранее, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону. Эпидпорог превышен на 46%. В Екатеринбурге за прошедшую неделю выявлено 20,2 тысячи случаев заболевания ОРВИ.

«Рост заболеваемости произошел в основном за счет школьников 7-14 лет, в меньшей степени за счет детей 3-6 лет, подростков старше 15 лет и взрослых», – уточнили в санитарном ведомстве.

По последним данным Роспотребнадзора, закрыты полностью 13 детских садов, четыре школы, а также закрыты 245 групп в 78 детских садах и 303 класса в 120 школах.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 10.02.20

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