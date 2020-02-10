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Понедельник, 10 февраля 2020, 15:38 мск

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Уральский бизнес подстраховывается от срыва поставок из Китая

Китайский коронавирус может иметь долгоиграющие последствия для рынка Свердловской области. Остановка производства в провинции Хубэй, где случилась вспышка пневмонии, может грозить задержкой поставок, а Китай – крупнейший экспортер электроники, гаджетов и различных потребительских товаров от мебели до одежды. Пока что свердловские предприниматели спокойно реагируют на ситуацию, так как успели запастись товаром перед новым годом. Но к весенним праздникам может возникнуть дефицит, а за ним и рост цен, предупреждают эксперты.

Как рассказали «Новому Дню» в Уральской торгово-промышленной палате, пока к ним не поступали обращения от предпринимателей, которые столкнулись со срывом поставок из-за коронавируса. Но обеспокоенность в бизнес-сообществе есть.

«Особенности взаимодействия с Китаем в сложившейся ситуации – актуальная тема для многих предпринимателей региона. Так, например, вопросы о порядке действий в случае задержки поставок товаров и оборудования из КНР поступают ежедневно. Консультации для бизнеса проводят и юристы торгово-промышленной палаты, и эксперты по международной деятельности», – прокомментировал президент ТПП Андрей Беседин.

Торговые сети официально не комментируют возможные трудности с закупками в Китае. Но, к примеру, уральские продуктовые магазины легко переживут дефицит китайских овощей и фруктов. «У нас в основном европейские поставщики, тем более, есть свои местные производители. Поэтому ситуация с коронавирусом к нам никакого отношения не имеет. Насколько я знаю, на полках полно продукции, из Китая идет лишь малая часть. До меня не доходила информация, что были какие-то сложности с поставками», – рассказал «Новому Дню» бывший владелец сети «Кировский», депутат Госдумы Лев Ковпак.

В торговом центре «Пекин», где налажены прямые поставки из Китая, отмечают, что дефицита товаров в ближайшее время точно не предвидится. «Наши китайские арендаторы успели получить свой товар еще до января, то есть до того как закрыли границы с Китаем. Полки не пустые, но вот посетителей в торговом центре стало меньше. Мы считаем, есть три причины для этого: обычный сезонный спад после Нового года, у покупателей стало меньше денег, и влияние коронавируса. Многие посетители прямо говорят, что боятся контактировать с китайскими продавцами. Хотя наши арендаторы в январе оставались в Екатеринбурге, они не ездили в Китай в разгар эпидемии. Что касается поставок, все надеются, что скоро границы откроют, и каких-то особых проблем с закупкой товара не будет» – рассказал «Новому Дню» управляющий ТЦ Андрей Шмонин.

Финансовый аналитик Константин Селянин считает, что простой в китайской промышленности неизбежно повлечет негативные последствия для экономики Свердловской области, но они будут недолгими.

«Стоит учитывать, что провинция Хубэй – это житница Китая. Примерно такой же по значимости регион для страны, как Урал для России. Остановка производства в Китае скажется на объеме физического выпуска продукции. Китайцы могут попробовать поднять цены, чтобы тем самым отыграть потери от простоя, но вряд ли у них это получится. Если китайские товары подорожают, импортеры начнут завозить продукцию из Индонезии, Малайзии и других стран Юго-Восточной Азии. Это не так просто, логистические цепочки нельзя изменить по щелчку пальцев, на это требуется время. Что касается потребительских товаров – это телефоны, одежда, обувь, игрушки, бытовая техника – наши торговые компании делают запасы на один-два месяца вперед, поэтому прямо сейчас никакого дефицита не чувствуется. Но мы можем почувствовать его в праздничные дни 23 Февраля и 8 Марта, когда в магазинах пик продаж. В худшем случае, товаров будет не хватать, в лучшем – продавцы обойдутся без праздничных скидок. Возможно, попробуют поднять цены, но, на мой взгляд, это вряд ли получится, потому что платежеспособность населения ограничена. В любом случае, дефицит товаров точно не будет долгосрочным, потому что предприниматели начнут искать альтернативных поставщиков. Это рынок», – отмечает эксперт.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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