В екатеринбургских ресторанах почти не осталось мест на вечер 14 февраля

Екатеринбуржцы активно бронируют столики в ресторанах, чтобы отметить День всех влюбленных романтическим ужином. Праздник в этом году приходится на пятницу, так что свободных мест осталось очень мало.

«Новый День» обзвонил несколько заведений, чтобы узнать, какие сюрпризы готовят рестораторы для своих гостей. Так, в ресторане «Касторка» в пятницу вечером будет играть пианист, в «Гастролях» готовят традиционное угощение-комплимент на 14 февраля, гости бара Double Grill также получат комплимент от шеф-повара, а еще смогут повеселиться под музыку ди-джея. В ресторане «Барборис» в Ельцин-центре посетителей будут развлекать ведущий и группа «Антракт», а для влюбленных пар отведена специальная фотозона. Еще одним подарком для гостей станет огромным торт, который раздадут всем посетителям по кусочку.

В ресторанах отмечают, что большинство столиков на 14 февраля заказывают пары. Но есть и исключения, например в Double Grill уже заняты все места для больших компаний.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 10.02.20

Назначена дата суда над дедом, обвиняемым в убийстве двухлетнего внука. / Китайцы могут отказаться от участия в турнире «Большой шлем» из-за коронавируса. / Уральский бизнес подстраховывается от срыва поставок из Китая. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»