Появился новый вид мошенничества с переводами на карту – потерпевшие могут стать соучастниками преступления

В России появился еще один вид мошенничества с банковскими картами. Он особенно опасен, поскольку люди могут не только лишиться денег, но и стать невольными соучастниками преступников и попасть в поле зрения правоохранительных органов.

Схема работает следующим образом: клиенту-физлицу приходит перевод, например, через «Сбербанк-онлайн» от другого физического лица. Затем получателю звонит некий человек, который говорит, что ошибся с номером карты или телефона, к которому привязан счет, и просит перевести деньги на указанный им – якобы правильный – счет. Получатель соглашается и переводит. Однако на деле никакой ошибки с переводом не было. Тот, кто первоначально переводил деньги, делал заказ в интернет-магазине, а тот, кто звонил, – недобросовестный продавец, который не собирался исполнять заказ. В этой ситуации человек, получивший деньги первоначально и затем отправивший их на указанный мошенником счет, становится участником мошеннической схемы.

Новый вид «разводки» прокомментировали в пресс-службе Уральского банка Сбербанка. «Мы рекомендуем клиентам не совершать никаких операций по просьбе третьих лиц, в том числе, обратившихся по телефону, т.к. это могут быть мошенники. При любых сомнениях следует позвонить в контактный центр банка по номеру 900 (с мобильного телефона) или 8-800-555-555-0. При необходимости сотрудники банка помогут сформировать обращение от имени получателя денежных средств, либо порекомендовать получателю оформить письменное заявление – согласие на возврат отправителю. Таким образом, средства точно уйдут обратно отправителю, а не третьему лицу», – пояснили «Новому Дню» в банке.

Екатеринбург, Елена Сычева

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