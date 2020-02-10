Из-за коронавируса маски в аптеках подорожали в 6,66 раза

В аптеках Екатеринбурга подорожали одноразовые медицинские маски. В среднем, в 6,66 раза. Об этом «Новому Дню» сообщили активисты проекта «Молодежка ОНФ». По их данным, средняя цена за одну штуку до Нового года составляла 1,5 рубля, а теперь – 10 рублей.

Активисты проверили 40 аптек в уральской столице. «В трети аптек медицинские маски вовсе отсутствовали. Кроме того, как выяснили активисты, значительно дешевле, чем в аптеке медицинскую маску можно приобрести, к примеру, в магазинах косметики – 3,6 рубля за штуку», – сообщили в пресс-службе проекта.

Собранные сведения активисты передадут Федеральной антимонопольной службе.

Екатеринбург, Елена Сычева

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