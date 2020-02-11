Кинологам аэропорта Кольцово привезли новую сотрудницу с большими способностями (ФОТО)

В кинологическое подразделение Службы авиационной безопасности международного аэропорта Кольцово поступила бельгийская овчарка малинуа по кличке Арвенделл Кайлин.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе аэропорта, девятимесячная Кайлин приехала в Екатеринбург из питомника в Элисте. Сейчас собака привыкает к новым условиям, социализируется, знакомится с аэропортом и проходит общую подготовку. В реальной работе по обеспечению безопасности на транспорте она пока не участвует. Как правило, служебных собак начинают привлекать к работе в кинологическом подразделении в возрасте 1,5-2 года.

В октябре Кайлин поедет на обучение в Ростовскую школу служебно-разыскного собаководства МВД РФ, где получит сертификат о прохождении обучения и допуске на службу. После этого овчарка сменит в Кольцово одну из собак, которые готовятся уйти на пенсию.

Кайлин – вторая овчарка малинуа в кинологическом подразделении аэропорта Кольцово. Как отмечают кинологи, эту породу отличают важные для службы на транспорте качества: способность к дрессировке, к поиску, высокая работоспособность и мотивация. Бельгийские овчарки служат в армии и полиции, разыскивают людей и химические вещества.

Кинологическая служба в Кольцово появилась в феврале 2006 года. Она стала третьей в России. Сейчас в аэропорту работают девять собак: две бельгийские овчарки, три немецкие овчарки и четыре лабрадора. Ежедневно четвероногие охранники обходят терминалы, багажные отделения и камеры хранения.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 11.02.20

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