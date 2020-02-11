Врачи выписали из больницы новорожденную девочку с осколком катетера в легком

Из областной детской клинической больницы № 1 выписали новорожденную девочку с осколком катетера в области легкого. Об этом «Новому Дню» сообщили в медучреждении.

Ребенка, который родился в середине января в перинатальном центре Нижнего Тагила, пришлось госпитализировать в областной центр, т.к. местные врачи не могли решить проблему – в день рождения девочки у нее брали кровь, от пластикового катетера во время процедуры откололся кусок и начал путешествовать по кровеносной системе. Сначала он локализовался в сердце, потом – в районе легкого.

Ребенка должны прооперировать, чтобы извлечь опасное инородное тело, однако медики ждут, пока малышка наберется достаточно сил для того, чтобы перенести вмешательство. Сколько времени пройдет и где в итоге будут делать операцию, неизвестно. «Пока информации нет, ребенок находится под наблюдением по месту жительства», – уточнили в медучреждении.

Добавим, что прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила, полиция и минздрав проводят проверки по факту случившегося в перинатальном центре города.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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