Дело «новогоднего стрелка» отправлено в суд. Ему грозит до 5 лет колонии

В Октябрьский районный суд Екатеринбурга отправлено уголовное дело мужчины, который днем 1 января решил пострелять из автомата.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры, в первый день нового года около трех часов дня 48-летний местный житель в нетрезвом виде прогуливался у дома № 19 по ул. Тверитина в Екатеринбурге. С собой у него был автомат модели «СК-АК-103», который, согласно заключению эксперта, оружием не является. Это охолощенный светозвуковой автомат, убить или ранить из него нельзя. Тем не менее, шесть выстрелов из него сильно напугали окружающих.

Сейчас стрелку грозит лишение свободы на срок до 5 лет. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия».

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 11.02.20

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