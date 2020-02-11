Девушка не смогла доказать в суде, что дала мужчине с сайта знакомств денег на машину

Неудачей закончились попытки молодой свердловчанки вернуть деньги, которые она одолжила малознакомому молодому человеку на покупку автомобиля.

Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе облсуда, в феврале 2018 года девушка познакомилась на сайте знакомств с молодым человеком по имени Олег. Отношения переросли в дружеские, а в мае молодые люди приняли решение о покупке автомобиля для совместных выездов на природу. Для этого пара поехала в банк, чтобы получить кредит. В банке мужчина предложил подруге оформить кредит на себя, сославшись на проблемы, но заверил, что погашать его будет сам. Она оформила кредит, сумма с процентами банка составила 447 200 рублей. Часть суммы – 350 тысяч рублей – девушка передала бойфренду, на них мужчина приобрел автомобиль, который зарегистрировал на себя. После покупки девушка заметила, что отношения с бойфрендом испортились, а в начале июня пара рассталась. Первое время молодой человек перечислял бывшей подруге деньги для погашения кредита – всего она получила 91 тысячу рублей. С ноября выплаты прекратились, мужчина перестал выходить на связь, а вскоре его анкета вновь появилась на сайте знакомств.

Девушка посчитала себя обманутой и в марте 2019 года потребовала от молодого человека вернуть деньги, но ответа не получила. Тогда она обратилась с иском в Ирбитский районный суд, в котором просила взыскать с бывшего ухажера долг в размере 356 003 рублей, 13 569 рублей в счет процентов за пользование чужими денежными средствами, а также расходы по оплате госпошлины – 6 895 рублей. В суде ответчик отрицал, что получил от девушки 350 тысяч, и продемонстрировал договор купли-продажи автомобиля всего за 250 тысяч рублей. При этом девушка не смогла доказать, что действительно давала знакомому такую сумму в долг, и что тот обещал ее вернуть. Суд девушке отказал, и она подала апелляцию.

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда, рассмотрев материалы дела, согласилась с выводом суда первой инстанции, что договор займа в письменной форме между гражданами не заключался. Этот факт никем не оспаривается. Таким образом, облсуд не нашел правовых оснований для удовлетворения иска.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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