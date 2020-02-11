Расписание «Ласточек» поменяют в честь гендерного праздника

В Свердловской области меняется расписание поездов «Ласточка», которые ездят из Екатеринбурга в направлении Нижнего Тагила, Серова, Кузино и Шали. Как сообщили в пресс-службе СвЖД, поезд № 7067 сообщением Екатеринбург – Нижний Тагил, который отправляется в 17:26, назначен 23 февраля и отменен 24 февраля. Поезд № 7062 сообщением Нижний Тагил – Екатеринбург с отправлением в 07:32 назначен 24 февраля и отменен 25 февраля. Поезд № 7060 сообщением Нижний Тагил – Екатеринбург с отправлением в 05:59 отменен 23 и 24 февраля. Поезд № 7068 сообщением Нижний Тагил – Екатеринбург (отправление в 15:11) назначен 24 февраля и отменен 23 февраля.

Переносится с 23 на 24 февраля отправление поезда № 7077/7079 Екатеринбург – Кушва – Серов, который отправление в 17:26. С 24 февраля на 25 перенесено отправление поезда № 7074/7072 сообщением Серов – Кушва – Екатеринбург (отправление в 03:10).

Переносится отправление поезда № 7055 сообщением Екатеринбург – Кузино вместо 24 февраля он отправится в 17:52 23 февраля. Отменен поезд № 7056 сообщением Кузино – Екатеринбург (отправление в 05:43), вместо него назначен аналогичный рейс 24 февраля.

Также перенесен с 23 на 24 февраля поезд № 7053 Екатеринбург – Шаля (отправление в 17:52), а поезд № 7054 сообщением Шаля – Екатеринбург (отправление в 04:42) перенесен с 24 на 25 февраля.

«Изменения коснутся и некоторых других пригородных поездов в Свердловской области. Более подробно со всей информацией можно ознакомиться в мобильных приложениях, на сайтах РЖД и Свердловской пассажирской компании, а также в пригородных кассах», – уточнили в пресс-службе СвЖД.

Екатеринбург, Елена Сычева

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