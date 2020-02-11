«Блатные» номера для любимых создаст оператор связи ко Дню святого Валентина

Жители Екатеринбурга и области могут подарить своим любимым на 14 февраля особый номер. «Мегафон» предлагает оформить номер с зашифрованным внутри именем или признанием. Для тех, кто любит более материальные подарки, – возможность купить два телефона по цене одного.

Заказать особый номер телефона для своего возлюбленного можно в интернет-магазине shop.megafon.ru. Чтобы подобрать заветные цифры, в поисковой строке нужно лишь вести имя человека, например «Иван» или «Ира», и система выдаст подходящий вариант. Помимо имени можно задать любое желаемое слово.

Для тех, кто задумывает о покупке телефона себе и своей половинке, в салонах «Мегафона» также проходит акция «Пара для пары». При покупке смартфона Xiaomi Redmi Note 8 Pro, можно получить второй телефон Xiaomi Redmi 7А в подарок. Экономия бюджета при таком варианте составит почти 7 тысяч рублей.

Еще один вариант подарка ко Дню всех влюбленных – хорошие наушники. Именно они стали хитом продаж прошлого года, по данным сотового оператора. На сайте shop.megafon.ru представлено свыше 150 моделей, а стартовая цена начинается от 99 рублей.

«Уверен, что в нашем интернет-магазине влюбленные могут найти наиболее подходящий подарок к празднику. Ценители романтики, гаджетов или аксессуаров найдут здесь отличные презенты, сэкономят время на посещении магазинов и, конечно, деньги», – отмечает директор «Мегафон Ритейл» на Урале Алексей Быков.

Заказ shop.megafon можно забрать в пункте выдачи, его может бесплатно привезти курьер по городу или служба КСЭ доставить «до двери» в любой регион России.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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