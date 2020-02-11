У «Екатеринбург Арены» столкнулись автобусы, троллейбус и легковушка (ФОТО)

Массовое ДТП с участием общественного транспорта случилось сегодня днем в центре Екатеринбурга, у стадиона «Екатеринбург Арена».
Как сообщили РИА «Новый День» в ОГИБДД, сегодня, около 15 часов, в Екатеринбурге, напротив дома № 4 по улице Репина произошло столкновение двух автобусов, легкового автомобиля и троллейбуса.
По предварительной информации, водитель автобуса «Исудзу» маршрута № 45 ехал по улице Репина со стороны улицы Московской, не справился с управлением и столкнулся с попутным автобусом ПАЗ маршрута № 48 и автомобилем «Киа».
Легковушку зажало между автобусом и троллейбусом маршрута № 15, который стоял на остановке.
В результате ДТП травмы получили три женщины – пассажиры автобуса «Исудзу», с ушибами они доставлены в ГКБ № 23. Движение на участке, где случилось ДТП, сильно затруднено.
Екатеринбург, Евгения Вирачева
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