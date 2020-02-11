«Пользователя можно прослушать через компьютерную мышку», – страшилки от айтишников (ФОТО, ВИДЕО)

Разговор человека можно прослушать с помощью компьютерной мыши, а каждый сайт способен составить цифровой портрет пользователя. Сегодня, во Всемирный день безопасного интернета, съемочная группа «Нового Дня» побывала в IT-компании ИРС. Эксперты рассказали, насколько безопасно в наши дни пользоваться интернетом и как защитить свои данные от утечки. Подробности – в нашем репортаже.

Страшилки айтишников

«Интернетом пользоваться принципиально не безопасно», – об этом уверенно заявил Роман Гильмияров, который является руководителем IT-компании, специализирующейся на защите государственной тайны, конфиденциальной информации и персональных данных. Он пояснил, что каждый пользователь обращается к сети, чтобы найти какую-либо информацию, в свою очередь, сайты отслеживают с помощью различных трекеров и метрик действия юзера на странице, чтобы составить цифровой портрет, и предложить затем тот или иной товар.

Впрочем, получить данные о пользователе можно и с помощью девайсов, которые сопряжены с компьютером, – это веб-камеры, встроенные микрофоны и даже оптические мышки. «Проблем прослушать пользователя, имеющего оптическую мышку, – нет. Любая оптическая мышка – это микрофон. Неважно, какой производитель. Если правильно считывать положение мышки, то можно узнать, о чем вы говорите. Настоящие пацаны слушают вас давно», – объясняет Роман.

Кроме того, не один браузер не гарантирует стопроцентной защиты ваших данных. Поэтому эксперты советуют внимательно относиться к серфингу в сети: в первую очередь айтишники советуют не вносить свои персональные данные в социальных сетях, чтобы злоумышленники не смогли в дальнейшем идентифицировать человека и навредить ему. Потенциально опасно устанавливать различные плагины в браузере, потому что в них может быть вшита дополнительная функция, которая будет собирать с вашего компьютера в том числе пароли от аккаунтов.

«Не рекомендуется хранить на облачных платформах какие-то собственные данные: ваших документов, паспорта, свидетельства и т.д., в таких облачных платформах. Это небезопасно, как мы считаем. Потому что есть человеческий фактор. И любой человек, который обслуживает такую платформу, имеет возможность посмотреть ваши данные и как-то с ними поработать. Хотя регламентирован запрет на работу с такими данными, но человеческий фактор решает», – говорит начальник отдела испытаний программно-аппаратных комплексов и информационных систем IT-компании Лилия Галимзянова.

Впрочем, данные аккаунтов социальных сетей, а также банковских счетов могут быть похищены с помощью фишинговых сайтов. Чтобы защитить себя от мошенников, айтишники советуют отслеживать и анализировать свой трафик через прокси-сервер. Но этот вариант подходит для продвинутых юзеров. Рядовой пользователь может проверить другие ссылки страницы: удостовериться, что они функционируют, и информация там отображается корректно. Кроме того, защитить свой компьютер от злоумышленников и вредоносных ПО можно с помощью антивируса.

«Если не хотим работать с антивирусом, то можно попробовать поработать на операционных системах, которые имеют открытый исходный код – это Linux и т.д. В таких системах уровень вирусов гораздо ниже, и никакие вирусы там практически не работают. Но это не гарантирует защиту ваших данных при работе в сети Интернет», – подытожила Лилия Галимзянова.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

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