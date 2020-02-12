В выходные пройдет «мужской» онкологический субботник

В ближайшую субботу, 15 февраля, с 9:00 до 15:00, жители Екатеринбурга смогут принять участие в онкосубботнике. Особенно уральские врачи ждут мужчин – специально для них организованы приемы урологов.

По данным Городского центра медицинской профилактики, в январе из 686 человек, обследованных в рамках онкосубботника, подозрения на предраковые и раковые заболевания были выявлены у 60 пациентов – это 9% от общего числа, в том числе у 3% мужчин и у 10% женщин.

Во время ближайшего онкосубботника екатеринбуржцы – медики приглашают не только мужчин, но и женщин – смогут посетить терапевта, хирурга, дерматолога, гинеколога. С собой нужен паспорт и полис ОМС. Прием ведется по предварительной записи по телефону Единой городской регистратуры +7 (343)204-76-76.

В акции участвуют ЦГКБ № 1 на проспекте Ленина, 52, ЦГБ № 2 на улице Московской, 2, ЦГБ № 3 на улице Бебеля, 160, ЦГКБ № 6 в переулке Саперов, 3, ЦГБ №7 на улице Сыромолотова,19, ЦГБ №20» в переулке Коротком, 2, ЦГКБ № 23 на улице Старых Большевиков, 9, ЦГКБ № 24 в переулке Рижском, 16 и на улице Академика Щварца, 14Г, в ГКБ № 14»в переулке Суворовском, 5, в «Новой больнице» на улице Заводской, 29, и в клинике «Ситидок-Урал» на улице Байкальской, 38.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 12.02.20

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