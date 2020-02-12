Министр образования Свердловской области сдаст ЕГЭ по истории

Родители выпускников в Екатеринбурге в феврале смогут сдать ЕГЭ по истории. Площадки для взрослых организуют во всех районах города, пройти тестирование можно с 13 по 23 февраля. Как сообщили в пресс-службе администрации города, 18 февраля ЕГЭ будет сдавать министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов (он закончил физический факультет Свердловского государственного педагогического института по специальности «Учитель физики»).

В Екатеринбурге ЕГЭ для родителей будет проходить уже в третий раз, в этом году акция посвящена Году памяти и славы. Для взрослых экзамен проходит по упрощенной схеме – они будут отвечать на вопросы по истории 30 минут. Сдать экзамен можно на следующих площадках:

Верх-Исетский район – 5 площадок: школы № 2, 29, 48, 163, 168;

Железнодорожный район – 4 площадки: школы № 147, 166, 174, 208;

Кировский район – 8 площадок: школы № 35, 45, 47, 88, 145, 151, 165, 176;

Ленинский район – 6 площадок: школы № 3, 5, 17, 19, 65, 140;

Октябрьский район – 4 площадки: школы № 7, 13, 76, 94;

Орджоникидзевский район – 8 площадок: школы №№ 22, 27, 66, 67, 68, 100, 128, 167;

Чкаловский район – 5 площадок: школы №№ 87, 91, 135, 197, 200.

Екатеринбург, Елена Иванова

Екатеринбург. Другие новости 12.02.20

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