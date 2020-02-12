Уралец завоевал бронзу на кубке России по фридайвингу, задержав дыхание почти на 8 минут (ФОТО)

Начальник газоспасательной службы АО «Уралэлектромедь» Александр Максимов завоевал бронзовую медаль на Кубке России по подводному спорту (фридайвинг). Уралец добился успеха в любимой дисциплине – задержка дыхания под водой в статике. Он показал результат 7 минут 46 секунд, уступив спортсменам из Санкт-Петербурга. Личный рекорд Максимова составляет 8,4 минуты.

«К полноценным тренировкам я смог приступить только в конце января, пришлось форсировать подготовку. В динамических дисциплинах не получилось выйти на конкурентный результат, поэтому и оказался за чертой призеров. А вот в своей коронной дисциплине – статической задержке дыхания – мне удалось выступить вполне достойно и попасть в число призеров», – отметил после выступления Александр Максимов.

Как сообщили в пресс-службе УГМК, соревнования проходили в Санкт-Петербурге. В них приняли участие порядка 100 спортсменов из Свердловской, Саратовской, Челябинской областей, Красноярского края, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Москвы. Участники состязались между собой в восьми дисциплинах: ныряние на задержке дыхания на скорость, ныряние на задержке дыхания в длину и статическая задержка дыхания.

Через два месяца Александр Максимов примет участие в Чемпионате России по фридайвингу в Санкт-Петербурге, и теперь ставит задачу установить новый рекорд страны. Эти соревнования станут отборочным этапом к чемпионату мира, который пройдет в Сербии этим летом.

Стоит отметить, что мировой рекорд по статистическому апноэ (задержке дыхания) принадлежит хорвату Будимиру Шобату – в 2018 году он смог продержаться без воздуха под водой 24 минуты 11 секунд.

Фото: Евгений Сычев

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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