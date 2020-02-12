Под окнами онкоцентра в Екатеринбурге нашли тело мужчины

В Екатеринбурге из окна онкоцентра выпал мужчина. Он разбился насмерть, на месте работают силовики, в минздраве назначена проверка.

«По предварительным данным, случившееся не связано с криминальными проявлениями. По оперативной информации, мужчина в разговоре с другими пациентами упоминал, что устал бороться с болезнью. Но это предварительная информация. На месте работают сотрудники полиции и коллеги из регионального следственного комитета, которые устанавливают обстоятельства, ставшие причиной инцидента», – прокомментировал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Погибший – мужчина 1985 года рождения.

В пресс-службе свердловского минзрава уточнили, что по поручению министра Андрея Цветкова началась проверка по факту инцидента.

Екатеринбург, Елена Иванова

Екатеринбург. Другие новости 12.02.20

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