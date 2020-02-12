Сотрудники ГИБДД спасли мужчину, который попал в женский монастырь вместо Ганиной Ямы

Сотрудники ГИБДД помогли пешеходу, который шел вдоль обочины по трассе Екатеринбург – Серов. Как оказалось, мужчина по ошибке приехал в женский монастырь, в то время как ему нужно было на Ганину Яму. В монастырь он приехал на автобусе, потратил все деньги, а когда понял свою ошибку, то решил пройти пешком 12 километров до нужного места – вдоль трассы в темное время суток без светоотражающих элементов на одежде. Такие путешествия часто заканчиваются ДТП, так как человека на обочине в темном не видно. Гаишники подвезли путника, куда ему было нужно.

Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, это не единственное приключение посетителей Ганиной Ямы за последние дни. На трассе между Верхней Пышмой и Среднеуральском сотрудники ГИБДД заметили снежный вал и застрявший в нем автомобиль. Рядом стояла женщина-водитель. Она рассказала, что вместе с подругой и двухлетним ребенком поехала на Ганину Яму, пропустила поворот, не справилась затем с управлением, ее занесло в выкинуло в сугроб. Это было в тот день, когда на улице было за 20 градусов мороза. В ГИБДД помогли отбуксировать машину, и женщины с ребенком поехали к святым местам.

Екатеринбург, Елена Иванова

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