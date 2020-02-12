Прокуратура Екатеринбурга займется телефонными мошенниками

В Екатеринбурге появился следственный отдел по расследованию телефонных мошенничеств. Как сообщила сегодня на пресс-конференции глава ведомства Светлана Кузнецова, специализированное подразделение было создано осенью 2019 года.

«Этот вид мошенничества достаточно распространен и эффективен с точки зрения криминала. Поэтому создан специальный отдел, и он включен в надзор прокуратуры города. Сейчас идет анализ материалов проверок и уголовных дел из районов, чтобы понять общую картину, и объединить криминальные сюжеты, где прослеживается мошенничество», – сообщила прокурор Екатеринбурга.

По словам Кузнцовой, в 2019 года прокуратура изучила и направила в суд 81 уголовное дело, в которых было большое количество потерпевших. В основном это были экономические преступления – финансовые пирамиды и массовое мошенничество.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 12.02.20

Сотрудники ГИБДД спасли мужчину, который попал в женский монастырь вместо Ганиной Ямы. / На карантин по гриппу и ОРВИ в Екатеринбурге закрыты 252 класса и 106 групп в детсадах. / Под окнами онкоцентра в Екатеринбурге нашли тело мужчины. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»