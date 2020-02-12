На международной юридической конференции обсудят «скверную» историю в неожиданном ключе

В Екатеринбурге завтра открывается международная конференция «Ковалевские чтения». Одной из главных тем для обсуждения во второй день, 14 февраля, станет право недвижимости.

В пятницу на панельной дискуссии «Граница между частным и публичным интересом» юристы из разных городов России и Германии обсудят историю в сквере, передает корреспондент «Нового Дня». Причем обсуждение будет строиться вокруг того, что владельцы бизнеса получили законное право начать стройку в сквере у драмтеатра, однако не смогли реализовать его. «В сфере недвижимости сталкиваются интересы публичной власти и правообладателей. Последние владеют недвижимостью, пользуются ей и распоряжаются по своему усмотрению. Однако эта свобода действий в той или иной мере ограничена публичной властью, что неизбежно провоцирует конфликты. Порой интересы властей, застройщиков и горожан, считающих общественное пространство своим, расходятся кардинально», – сообщили организаторы «Ковалевских чтений».

В дискуссии примут участие завкафедрой гражданского права УрГЮУ Бронислав Гонгало, вице-президент Российской гильдии управляющих и девелоперов Андрей Бриль, управляющий партнер Vinder Law Office Артем Абрамов, советник адвокатского бюро «Бартолиус» Сергей Будылин, управляющий партнер юридической компании One Law Евгений Воробьев, адвокат Derra, Meyer & Partner Rechtsanwälte PartGmbB Наталия Диппе и руководитель судебно-арбитражной практики адвoкатского бюро «Юг» Сергей Радченко.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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