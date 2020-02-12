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Среда, 12 февраля 2020, 13:56 мск

Новости Екатеринбург

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Екатеринбуржцы собирают маски и бахилы для жителей Гуанчжоу (ВИДЕО)

В екатеринбургском отделении «Красного Креста» до 21 февраля будут принимать от горожан маски, бахилы и средства гигиены для жителей китайского города-побратима Гуанчжоу.

Красный крест собирает помощь для китайцев

Руководитель регионального отделения «Красного Креста» Дмитрий Вершинин пояснил, что сроки окончания сбора гуманитарной помощи будут зависеть в том числе и от активности горожан. Отправлять груз планируется с помощью сил МЧС контейнерами по 500 кг. Однако и маски, и бахилы – груз легкий. Тем не менее, на сегодня собрано уже 130 кг.

В пункте сбора помощи съемочной группе «Нового Дня» рассказали, что горожане приносят также салфетки с нашатырем (против обмороков), полоскания для зубов, мыло.

Подробнее – в нашем видеосюжете.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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