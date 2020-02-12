Два подростка катались, прицепившись к машине, а третий снимал их из багажника (ФОТО)

Три подростка выбрали сегодня весьма экстремальный способ поездок по центру Екатеринбурга.

Странный автопоезд, состоящий из легковушки и привязанного к ней снегоката с пассажиром, за которым, в свою очередь, ехал на буксире еще один парень – верхом на «бублике», сфотографировал из своего офиса на Ленина – Толмачева ведущий радиостанции «Эхо Москвы в Екатеринбурге» Максим Путинцев.

В открытом багажнике легковушки сидел третий экстремал, который, судя по всему, снимал своих товарищей на телефон. Кортеж свернул с Толмачева на проспект Ленина и медленно поехал в сторону площади 1905 года. Гаишников поблизости видно не было.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 12.02.20

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